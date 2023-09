Probierz otrzymał nominację na selekcjonera i zaczął się cyrk. Wszystko za jego plecami. "Kompletne kłamstwo"

Mija druga doba od selekcjonerskiej nominacji dla Michała Probierza, ale... to nie koniec zamieszania wokół jego osoby. Nadal bowiem nie wiadomo, kto przejmie od niego obowiązki trenera kadry U-21. Część mediów zdążyła ogłosić, że będzie to Miłosz Stępiński - aktualnie opiekujący się reprezentantami kraju z młodszego rocznika. Sam zainteresowany w dosadnych słowach zaprzecza tym doniesieniom. - To kompletne kłamstwo - oznajmia, nie kryjąc irytacji.