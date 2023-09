Probierz okiełzna rozkapryszone gwiazdy kadry? "Michał nie pękaj przed nimi"

"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych . Życzę powodzenia nowemu trenerowi" - napisał Kulesza w mediach społecznościowych .

Pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzę Probierza, które poprzedni mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią, rozpocznie się 9 października. Zgodnie z przepisami FIFA jednak najbliższa niedziela - 24 września - do ostatni termin, by wysłać do klubów wstępne powołania dla piłkarzy.