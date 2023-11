Probierz ogłosił tuż przed meczem. To może być problem, rozmowy już trwają

Oglądaliśmy mecze Łotwy. Nie interesuje nas na razie, co będzie dalej. Do tego jest jeszcze trochę czasu. Interesuje mnie dzisiejsze spotkanie. Jeśli chce się grać na mistrzostwach Europy, trzeba z każdym wygrać. I to jest normalne. Zdaję sobie sprawę, że nie przyszedłem tutaj, bo było dobrze. Przyszedłem, gdy był problem. Musimy zrobić wszystko, żeby w następnych meczach wyglądało to jeszcze lepiej. A najistotniejsze dla nas będzie, żeby przed marcem większość zawodników grała. To jest klucz. Toczymy z zawodnikami rozmowy, jak będzie wyglądało ich dalsze funkcjonowanie. My już dzisiaj ustalamy skład na marzec, a do końca nie wiemy, kto wtedy będzie zdrowy. To jest często później problem selekcjonera

~ stwierdził Michał Probierz