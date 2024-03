Po ciężkiej batalii, zakończonej dopiero po piątej serii rzutów karnych, reprezentacja Polski pokonała Walię w finale baraży i zapewniła sobie awans do mistrzostw Europy. Choć wciąż dużo mówi się o wtorkowym sukcesie podopiecznych Michała Probierza i emocje jeszcze do końca nie opadły, nie ma więcej czasu na rozpamiętywanie, a sztab szkoleniowy musi jak najszybciej skupić się na zbliżającej się imprezie. Ta rozpocznie się bowiem już za niecałe trzy miesiące, a wcześniej Biało-Czerwoni rozegrają jeszcze na początku czerwca dwa mecze towarzyskie. Reklama

Zmiany w sztabie reprezentacji Polski. Nowi trenerzy dostaną specjalne zadanie

Selekcjoner reprezentacji Polski doskonale zdaje sobie z tego sprawę i już dwa dni po awansie ujawnił, że w najbliższym czasie w kadrze zajdą poważne zmiany. By jak najlepiej przygotować się do nadchodzących mistrzostw, szkoleniowiec zamierza rozbudować sztab o kolejne cztery osoby. Te dostaną specjalne zadanie. Trzech z nowych trenerów ma skupić się bowiem na obserwacji i analizie grupowych rywali Polaków - Austrii, Holandii i Francji. Czwarty trafi bezpośrednio do sztabu i będzie wspierał Michała Probierza także podczas mistrzostw.

- Chcemy odpowiednio się przygotować do EURO. Dokooptujemy trzech ludzi, którzy będą z nami współpracowali i będą odpowiedzialni za te trzy zespoły, które są z nami w grupie. Dojdzie też do tego trener, który będzie z nami na turnieju. Muszę to poukładać. Chcemy powiększyć tę grupę, by skupić się na selekcji, nie ograniczać jej, ale jednocześnie oglądać przeciwników. Stąd ci ludzie skupią się na przeciwnikach - zapowiedział selekcjoner w wywiadzie dla portalu „Meczyki”. Reklama

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych nie zdradził jednak, kto miałby dołączyć do sztabu reprezentacji Polski.

- Nie mogę jeszcze podać nazwisk. To nie tajemnica, ale najpierw chciałbym porozmawiać z tymi trenerami. Oni jeszcze nie wiedzą. Trudno, żebym teraz to powiedział, a dany szkoleniowiec nie będzie zainteresowany - tłumaczył, ujawniając jedynie, że będą to trenerzy, którzy już pracują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Po awansie do imprezy Polacy trafili do grupy D, określanej często "grupą śmierci", w której zmierzą się kolejno z Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca). Wcześniej podczas zgrupowania Biało-Czerwoni rozegrają jeszcze dwa towarzyskie spotkania - z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca).

Jak ujawnił Michał Probierz, do kadry ma dołączyć czterech nowych trenerów / Leszek Szymański / PAP

Reprezentacja Polski baraże ma już za sobą. Teraz czas na przygotowania do mistrzostw Europy / Leszek Szymański