Probierz ogłasza w sprawie Lewandowskiego. Świetne wieści. "Jest postęp"

- Rzeczywiście, jest postęp, jeśli chodzi o Roberta. Sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić na nogi Roberta. Karol Świderski dziś normalnie wchodzi w trening. Paweł Dawidowicz trenuje indywidualnie. Robimy wszystko, by piłkarze jak najszybciej byli do dyspozycji - ogłosił na początku konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz.

Trener był dopytywany, co konkretnie oznacza postęp Lewandowskiego.

Robert Lewandowski zagra z Austrią? "Mam pełne zaufanie do sztabu medycznego"

Czy Lewandowski będzie gotowy do gry z Austrią i jakie jest ryzyko pogłębienia urazu?

- Nie rozmawiamy o meczu z Austrią. Dziś skupiamy się na meczu z Holandią. Mam pełne zaufanie do sztabu medycznego. Jak Przemek Frankowski miał naderwanie, to zagrał za parę dni w meczu z Walią i wszystko było w porządku - stwierdził Probierz.

- Nie mamy na to wpływu, gdzie trenujemy. Musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie. Po obiedzie będziemy jechać na stadion do Hamburga. Z tego co słyszymy, na wielu stadionach są problemy, boiska są grząskie, zapowiadany jest deszcz - powiedział Probierz.