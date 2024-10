Probierz "odpowiedział" na skargę Lewandowskiego. Padła jasna deklaracja

Tymczasem w sobotnim meczu z Portugalią "Lewy" nie miał zbyt wielu okazji, by błysnąć w polu karnym rywala. W naprawdę dobrej sytuacji znalazł się tylko raz, gdy w drugiej połowie po centrze Przemysława Frankowskiego był bliski strzelenia gola.

Sam Robert Lewandowski narzekał po spotkaniu na to, że często musiał cofać się po piłkę, zamiast po prostu czekać na podania.

- Jestem daleko od pola karnego. Zdecydowanie nie o to chodzi, żebym schodził po piłkę do linii obrony i dotykał jej na własnej połowie. Powinienem czekać bliżej pola karnego rywali, by tam coś wykreować. Oczywiście, cierpliwość jest potrzebna. Czasami gdzieś dochodzimy, ale brakuje automatyzmów - tłumaczył.