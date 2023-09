Probierz nowym selekcjonerem? Były podopieczny torpeduje jego kandydaturę

Wszystko wskazuje na to, że kolejnym selekcjonerem reprezentacji będzie Polak, ale jego nazwisko jeszcze przez jakiś czas pozostanie nieznane. Spekuluje się, że głównymi faworytami do przejęcia tego stanowiska są Marek Papszun i Michał Probierz . Wymieniani są również Maciej Skorża i Jan Urban.

Igor Lewczuk nie widzi Michała Probierza jako selekcjonera kadry

- Probierz to inteligentny trener, który wie, jak dotrzeć do zawodników, ale nie mogę jego kandydatury traktować jako "sprawiedliwej". Szczerze mówiąc, mocno mnie pan zaskoczył tym pytaniem, bo jakim cudem Michał Probierz miałby otrzymać taką ofertę? Bądźmy poważni, w ostatnich latach nie zasłużył na to, by w ogóle o nim myśleć w kontekście reprezentacji. Miał swój prime time, ale to było ładnych kilka lat temu - ocenił Igor Lewczuk.