Probierz nie wahał się ani przez moment. Właśnie ogłosił plan na awans do MŚ

- Zawsze różnie to bywa. Trzeba spokojnie do tego podejść. Po poprzednich eliminacjach do mistrzostw Europy musieliśmy grać w barażach. Dzisiaj już sztab przesyłał analizy zespołów, na które możemy trafić. Mieliśmy dawkę solidnych meczów. Miejmy nadzieję, że to przełoży się na doświadczenie tego zespołu - studził nastroje selekcjoner Michał Probierz na kanale serwisu Meczyki.pl.

