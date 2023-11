Reprezentacja Polski ma za sobą fatalne eliminacje do Euro 2024. W grupie, w której rywalami "Biało-Czerwonych" były Czechy , Albania , Mołdawia i Wyspy Owcze , potrafili oni wygrać tylko trzy mecze. Zanotowali przy tym tyle samo porażek i dwa remisy. To poskutkowało brakiem bezpośredniego awansu na niemieckie mistrzostwa i koniecznością gry w marcowych barażach.

Polska – Łotwa: Michał Probierz zapytany o Nicolę Zalewskiego

Przypomnijmy, że w październiku Zalewski w ogóle nie został powołany przez Probierza . Zamiast na pierwszą reprezentację, Zalewski pojechał więc na kadrę do lat 21, w barwach której zagrał świetny mecz przeciwko Estonii. Był najlepszym piłkarzem na boisku, kończąc mecz z golem i asystą i prowadząc naszą kadrę do wysokiego zwycięstwa 5-0.

W AS Roma jego pozycja również się poprawiła - Zalewski zagrał w wyjściowym składzie w prestiżowym starciu z Interem Mediolan, a w kolejnym meczu wszedł z ławki i zaliczył asystę przeciwko Lecce. Probierz uznał, że to wystarczający sygnał, by powołać go w listopadzie, a nawet wystawić w pierwszym składzie przeciwko Czechom. Opłaciło się - Zalewski był prawdopodobnie naszym najlepszym zawodnikiem. To on rozpoczął akcję, po której "Biało-Czerwoni" wyszli na prowadzenie, świetnie płasko dośrodkowując w pole karne. Wcześniej zaliczył podobne zagranie, które efektownie w polu karnym opanował Karol Świderski.