Probierz może zaskoczyć, obserwuje piłkarza z Ekstraklasy. Ciekawy kandydat

Już niebawem reprezentacja Polski przystąpi do kluczowych spotkań w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Nowy opiekun "Biało-Czerwonych" chce jak najlepiej przepracować pozostały czas, selekcjonując kandydatów do gry z orzełkiem na piersi. Na radarze Michała Probierza oprócz standardowych nazwisk, pojawił się pewien kandydat, który w już jakiś czas temu miał okazję stawić się na zgrupowaniu kadry. Chodzi o głośne nazwisko z rodzimej Ekstraklasy.