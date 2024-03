Probierz mówi "dosyć". Niespodziewana zmiana tuż przed barażami. Nie ma odwrotu

Wielkimi krokami zbliża się decydująca faza zmagań o awans do finałów Euro 2024. Reprezentacja Polski 21 marca rozegra półfinałowy baraż z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie. Przed tygodniem selekcjoner Michał Probierz rozesłał powołania do szerokiej kadry na to spotkanie... i ewentualny finał. Teraz podjął kluczową decyzję organizacyjną. Drużyna narodowa rezygnuje z zajęć na bocznym boisku Legii. Wszystkie treningi zostaną przeprowadzone na arenie meczowej.