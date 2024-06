Probierz krytykuje gracza i mówi wprost. To dlatego skreślił tych piłkarzy

Michał Probierz: Czekaliśmy na Romanczuka. Zmiana Kałuzińskiego nie była dobra

Selekcjoner do końca musiał liczyć na informację ze sztabu medycznego, z których piłkarzy będzie mógł skorzystać podczas ME.

- Bardzo cenię Pawła Bochniewicza, włożył dużo wysiłku i wrócił po kontuzji, by tutaj być. Zmiana Kuby Kałuziński nie była zbyt dobra, zwłaszcza pierwsze minuty. Znam go z reprezentacji młodzieżowej i wiem, że do niektórych piłkarzy trzeba inaczej podejść. Jeśli chodzi o niego, to otrzymał bodziec do dalszej pracy. Na pewno zapamięta debiut w reprezentacji, bo to fajna rzecz dla każdego piłkarza - odpowiedział.