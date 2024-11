Probierz kompletnie się z tym nie zgadza. Ten piłkarz nie jest "jego ofiarą"

Reprezentacja Polski. Patryk Peda nie jest "ofiarą Probierza"

"Nicola dojrzał. Kluczowym momentem było to, że zadzwoniłem do niego i powiedziałem, żeby pokazał to, co potrafi w kadrze U-21. Wiedział, że to nie jest żadne zesłanie, kara, tylko powrót do grania (...). Mam nadzieję, że kibice w Rzymie znów go pokochają, mimo różnych momentów, ale one wynikają bardziej z problemów Romy, a nie samego Nicoli. Ja w niego bardzo wierzę" - przyznał Probierz.