Probierz już ogłosił zmianę, a to nie koniec. Problemy Polaków przed kluczowym meczem

Nawet jednak, jeśli ostatecznie wszyscy zawodnicy ostatecznie będą w stu procentach gotowi do gry, w jedenastce wystawionej na Chorwację musi dojść do kilku roszad.

Po pierwsze - w bramce stanie tym razem Marcin Bułka. Probierz ogłosił to już oficjalnie podczas konferencji prasowej. 25-latek będzie chciał zatrzymać rywali dowodzonych przez Lukę Modricia, który strzelił nam jedynego gola w Osijeku, pokonując Łukasza Skorupskiego z rzutu wolnego. I będzie musiał zrobić wszystko, aby spisać się jak najlepiej. Bo czasu, by przekonać do siebie selekcjonera w walce o bluzę z numerem "1" na czas eliminacji do mistrzostw świata, jest coraz mniej.