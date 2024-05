Probierz idzie na całość przed Euro: "Będziemy faworytem". Jest tylko jeden warunek

Do pierwszego meczu "Biało-Czerwonych" w tegorocznych mistrzostwach Europy został niespełna miesiąc. Do powołania kadry na turniej finałowy - niespełna tydzień. Wsteczne odliczanie nabiera tempa, z dania na dzień generując coraz większe emocje.

Losowanie grup Euro nie okazało się dla reprezentacji Polski korzystne. Po zwycięskich barażach trafiliśmy do grupy D, uznawanej za jedną z najsilniejszych. Nasi rywale to Holandia (16.06, Hamburg), Austria (21.06, Berlin) i Francja (25.06, Dortmund).

Trudno w tej sytuacji o optymizm. Wśród kibiców panuje przekonanie, że znów czeka nas realizacja bolesnego scenariusza - mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Eksperci również pozostają mocno sceptyczni, co najwyżej powściągliwi.

Michał Probierz z odważną prognozą przed Euro 2024. "Biało-Czerwoni" w roli faworyta?

- Widzę, że jest mała wiara w narodzie. Ludzie do mnie dzwonią po bilety, ale nikt nie pyta o ćwierćfinał albo półfinał. Nie wiem dlaczego. Później proszę nie dzwonić - rzucił szef kadry na antenie TVN24, niby w żartobliwie tonie.

W programie "Fakty po Faktach" zaznaczył jednak, że piłkarzy, których ma do dyspozycji, nie należy porównywać z reprezentantami z roku 2016. Polacy dotarli wówczas do ćwierćfinału ME, przegrywając w nim po rzutach karnych z Portugalią - późniejszym triumfatorem.