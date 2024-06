Probierz go odrzucił, a tu takie doniesienia. Co za szansa dla reprezentanta

Matty Cash nie mógł czuć się podbudowany ostatnimi wydarzeniami - selekcjoner Michał Probierz postanowił bowiem nie powoływać go na trwające Euro 2024 w Niemczech, co wydawało się mimo wszystko do pewnego stopnia zaskoczeniem. O ile reprezentacyjna kariera piłkarza weszła więc w zakręt, o tyle na polu klubowym pojawiła się przed nim szansa na transferowy hit. Na Casha przychylnym okiem miał spojrzeć gigant z Włoch.