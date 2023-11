Probierz całkowicie zaskoczył. Nagle wyrecytował skład na Łotwę

Polacy nie znają jeszcze swojego rywala w półfinale - poznają go, gdy zakończą się mecze we wszystkich grupach eliminacyjnych. Losowanie drabinki barażowej zaplanowano natomiast na 23 listopada (czwartek). To, co jest pewne, to fakt, że selekcjoner Probierz będzie miał tylko jedno spotkanie, aby w warunkach meczowych przetestować swoje pomysły taktyczne i personalne. Później pozostanie mu już tylko obserwacja oraz analiza "na sucho".