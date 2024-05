Prezes PZPN-u postawił sprawę jasno. Chodzi o Probierza i występ na Euro 2024

Reprezentacja Polski już nie niespełna miesiąc rozpocznie udział w finałach mistrzostw Europy, które odbędą się w Niemczech. "Biało-Czerwoni" trafili do trudnej grupy, w której będą mieli za rywali: Holandię , Austrię i Francję .

"Od strony organizacyjnej wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Piłkarze oraz sztab otrzymają wszystko, o co poprosili. Wynik sportowy pozostaje już wyłącznie w rękach i głowach piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego. Cel jest zawsze jeden: walczyć o każdy centymetr boiska. Jeśli będzie walka, to łatwiej będzie zwyciężać i wracać do domu w dobrych humorach" - powiedział prezes PZPN-u, cytowany przez TVP Sport.