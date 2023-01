Kulesza o wyborze nowego selekcjonera: "Trzy opcje. Wszystkie z zagranicy"

- W tym momencie w grze jest rzeczywiście trzech kandydatów, a poza tym mamy jeszcze taką ławkę rezerwowych. Wszystko po to, by w razie jakiegoś niepowodzenia być przygotowanym. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę kandydatów, którzy wcześniej prowadzili już drużyny narodowe. To jest istotne, bo prowadzenie kadry, a praca w klubie to dwie zupełnie różne kwestie - stwierdził.

To kryterium spełniają Vladimir Petković, Herve Renard czy Paulo Bento , o których mówiło się w ostatnich dniach najwięcej. Taki opis nie pasuje z kolei do Stevena Gerrarda , który prowadził w swojej karierze Rangersów, Aston Villę i drużyny młodzieżowe Liverpoolu. Nenad Bjelica także nie prowadził jeszcze żadnej reprezentacji.

60-latek dodał, że jego życzeniem jest, by zagraniczny selekcjoner miał polskiego asystenta. - Przykładamy do tego aspektu dużą uwagę. Zawsze trener przyprowadza ze sobą swój sztab i to normalna praktyka, ale my chcemy dodatkowo mieć też kogoś z Polski i na to kładziemy nacisk - zakończył.