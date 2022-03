Prestiżowe wyróżnienie dla Milika. Ważniejszy niż El Clasico czy PSG

Nie porażka PSG z AS Monaco ani rozbicie Realu Madryt przez Barcelony, tylko zwycięstwo Olympique Marsylia na Niceą to najważniejsze wydarzenie we francuskim L’Equipe. Na okładkę dziennika sportowego trafił Arek Milik z tytułem „OM. Wściekłość w sercu”.

Zdjęcie Arkadiusz Milik cieszy się z gola dla Olympique Marsylia / AFP/AFP SYLVAIN THOMAS/ / AFP