- Chcemy grać o pierwsze miejsce w grupie, a wszystko musi być poparte dobrymi występami - mówił przed meczem Czechy - Polska prezes tamtejszej federacji Petr Fousek. To jasny sygnał dla trenera naszych najbliższych rywali, że liczy się gra tylko o pełną pulę.

Czechy - Polska: "Rok pełen porażek nie może się powtórzyć"

Przypomnijmy, że mundial w Katarze Czesi oglądali w telewizji po tym, jak przegrali w barażowym spotkaniu ze Szwecją 0:1, po bramce straconej w dogrywce. W Lidze Narodów radzili sobie jednak bardzo słabo, przegrali cztery spotkania, w tym bardzo boleśnie 0:4 z Portugalią i spadli do niższej dywizji .

I ma to nastąpić już w meczu z Polską, która, choć Czesi szanują siłę naszej drużyny, ich zdaniem nie jest o tyle lepsza od nich, żeby nie mogli spróbować pokonać "Biało-Czerwonych", szczególnie w spotkaniu na własnym boisku.

Šilhavy jest pod presją przed rozpoczęciem kwalifikacji. Ma kontrakt do ostatniego meczu w grupie. Jeśli Czesi awansują do mistrzostw, które odbędą się w czerwcu i lipcu przyszłego roku w Niemczech, kontrakt zostanie automatycznie przedłużony do końca turnieju. Szkoleniowiec naszych południowych sąsiadów zrobił odważny krok i odmłodził drużynę. Jeśli jednak nie uda mu się wywalczyć awansu, nikt nie potraktuje tego jako zasługi.