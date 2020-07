- Gdybyśmy nie awansowali do Premier League na poważnie brałbym pod uwagę zmianę ligi – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” pomocnik reprezentacji Polski Kamil Grosicki.

32-letni piłkarz wywalczył wraz z zespołem West Bromwich Albion awans do Premier League. Grosicki wraca do tych rozgrywkach po trzech latach. Kiedy ostatnio grał w PL występował w Hull City, z którym przeżył gorycz degradacji. Były zawodnik Pogoni, Legii, Jagiellonii, Sivaspor i Rennes grał w Hull w Championship do zimy. W styczniu podpisał półtoraroczny kontrakt z WBA.

- Zacząłem sezon w Hull City, a skończyłem w West Bromwich z awansem. To był niezwykle stresujący okres. Gdybym nie awansował, to opuściłbym Anglię - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem". - Grałem w Championship trzy lata i wystarczy. Było kilka propozycji i wstępne rozmowy prowadzone przez menedżera, ale to już nieaktualne - dodał.

Grosicki w WBA rozegrał 14 spotkań, strzelił jednego gola, miał trzy asysty. Po awansie wśród licznych gratulacji nie mogło zabraknąć tych od trenera kadry Polski Jerzego Brzęczka. - Nie mogę się doczekać meczów reprezentacji we wrześniu, bo długo nie widziałem się z kolegami i kibicami - powiedział 73-krotny reprezentant kraju.