Prawie sto lat temu reprezentacja Polski rozegrała pierwszy mecz międzynarodowy

Dokładnie 98 lat temu, 18 grudnia 1921 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwsze w historii oficjalne spotkanie międzypaństwowe. Na mecz do Budapesztu Polacy jechali niemal dwa dni, aby z ofiarnością biegać po budapesztańskim boisku w deszczu i błocie. "Nasz sport piłki nożnej nie stoi znów o wiele niżej od sportu w środkowej Europie" - pisała ówczesna prasa. Węgrzy wygrali 1-0.

Podróż trwała godzinami, a jej przebieg dodatkowo urozmaiciła awaria pociągu i przymusowe koczowanie na dworcach pomiędzy przesiadkami. Piłkarze mknęli na węgierską ziemię trzecią klasą przez 36 godzin. Tak było taniej. O lepszych warunkach podróży nie mogło być więc mowy. Delegacja z Polski to oprócz 13 zawodników i trenera, także przedstawiciele związku oraz dwaj dziennikarze i tenisowy mistrz kraju. Łącznie w wagonie na pierwszy w historii towarzyski mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej znalazło się 21 osób.

"Trenera, któremu celnicy czynili wstręty z powodu pełnego kosza żywności przeznaczonej dla drużyny, wyratowali gracze, którzy hurmem wpadli do komory celnej gotowi zjeść od razu wszystkie zapasy, byle tylko nie zostały w rękach sąsiadów" - pisał "Przegląd Sportowy" o czeskiej kontroli celnej.

Sen nie trwał długo, bo sportowcy położyli się do łóżek dopiero w środku nocy, a o godzinie dziewiątej już musieli być na nogach, aby zjeść pierwszy posiłek. Trudy trwającego w nieskończoność tłuczenia się pociągiem sprawiły, że dwóch zawodników skarżyło się na samopoczucie. Dzisiaj zaś z perspektywy diety, jaką stosowali piłkarze, skomentować to można jedynie słowami: "nic dziwnego". Prasa donosiła o kolacjach składających się ze sznycla, bułek z musztardą, jabłek, herbaty, piwa i wody sodowej. To wszystko okraszone było zabawnymi rozgrzewkami, jak wyścigi wokół dzwonnicy oraz... konkursowego bicia głową o parkan.

Był 18 grudnia 1921 roku. Węgrzy na swoim koncie mieli już 80 rozegranych spotkań. W Polsce władza nie zwracała szczególnej uwagi na piłkę nożną, ale pomimo tego dyscyplina cieszyła się rosnącą popularnością. W granicach kraju "Biało-Czerwoni" mieli szansę rozegrać jedynie cztery spotkania z zagranicznym przeciwnikiem. Drużyny z Węgier, Wiednia i czescy piłkarze zostali pokonani przez Polaków. Chciano wreszcie otworzyć się na świat i pokazać się z dobrej strony na wyjeździe.