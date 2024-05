Prawdziwy koncert Polaków, piłkarze zachwycili. Piękny gol na Euro [WIDEO]

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 przed ostatnią kolejką rozgrywek grupowych Euro 2024 była w niełatwej sytuacji - mając jeden punkt na koncie musiała nie tylko zatriumfować w spotkaniu ze Słowakami, ale i liczyć na to, że Szwedzi zgubią punkty z ekipą Włoch.

Koniec końców... tak właśnie się stało - zawodnicy dowodzeni przez Rafała Lasockiego ograli więcej niż pewnie, bo aż 4:0 , swoich rywali, a drużyna "Trzech Koron" uległa Italii 1:2. Tym samym "Biało-Czerwoni" przedarli się do ćwierćfinałów, a przy okazji dali kapitalny popis przy jednym ze swoich trafień.

Empoli – AS Roma 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)

Empoli – AS Roma 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Euro 2024 U-17. Oskar Pietuszewski z widowiskową bramką przeciw Słowacji

Mowa tu o golu na 2:0. Dokładnie w 30. minucie Michael Izunwanne popisał się doskonałym przeglądem pola i posłał długą piłkę na lewą flankę do Mateusza Szczepaniaka. Ten, będąc tuż przed linią końcową, zdołał odegrać do Oskara Pietuszewskiego i wówczas zdarzyło się to: