Prawda wychodzi na jaw. Kucharski uderza w gwiazdorów kadry. Ujawnia, do czego się posunęli

Przed reprezentacją Polski trzy arcyważne mecze w kwalifikacjach Euro 2024. To one zadecydują o losie "Biało-Czerwonych", którzy po serii wyjazdowych porażek znaleźli się w fatalnym położeniu. Czy zmiana selekcjonera wystarczy, by kadra zaczęła grać na miarę oczekiwań? Zdaniem Cezarego Kucharskiego trenerska roszada to za mało. Drużyna narodowa potrzebuje wstrząsu i... dyscypliny. - Piłkarze przejęli władzę nad wszystkim. Ogon zaczął merdać psem - twierdzi były agent Roberta Lewandowskiego.