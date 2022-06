Powrót reprezentanta Polski. Powalczy o Ligę Mistrzów

Oprac.: Artur Szczepanik Reprezentacja

Tomasz Kędziora w przyszłym tygodniu ma wrócić do treningów ze swoim klubem Dynamem Kijów, z którego wiosną był wypożyczony do Lecha Poznań. Reprezentant Polski ma pomóc w walce o Ligę Mistrzów. Ukraińcy mają w eliminacjach trudnego rywale - Fenerbahce Stambuł. Do Dynama dołączy także były legionista Benjamin Verbič.

Zdjęcie Tomasz Kędziora do końca sezonu będzie bronił barw Lecha Poznań / JANEK SKARZYNSKI / AFP / AFP