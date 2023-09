Powołania do reprezentacji Polski. Wiemy, kiedy Michał Probierz je ogłosi

To zaledwie na tydzień przed pierwszym spotkaniem Probierza , którym będzie wyjazdowym pojedynek w Thorshavn. Selekcjoner ma czas do niedzieli 24 września, aby zawiadomić kluby o tym, że powołał danego zawodnika.

- Nie będziemy robić rewolucji i nie odsuniemy w żadnej formule Roberta Lewandowskiego. Jest kapitanem i nie będziemy wszystkiego nagle burzyć. Na boisku musimy podejmować większe ryzyko i piłkarze muszą dążyć do pojedynków, szukać wolnych przestrzeni. Wierzę, że uda się to wypracować. Zrobimy wszystko, żeby w reprezentacji grali jak najlepsi piłkarze. Sztuką jest wyselekcjonować kogoś, kto jest nieoczywisty, czasami zmienić zawodnikowi pozycję, poszukać czegoś niekonwencjonalnego. Chcemy, by gwiazdy błyszczały swoim blaskiem, a ci obok dobijali do ich poziomu - mówił Probierz na pierwszej konferencji prasowej po wyborze.