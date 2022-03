Powołania do reprezentacji młodzieżowej na mecze z Izraelem i Węgrami

Oprac.: Wojciech Górski Reprezentacja

Selekcjoner Maciej Stolarczyk ogłosił powołania do reprezentacji do lat 21 na mecze eliminacji ME z Izraelem i Węgrami. W kadrze znaleźli się m.in. Michał Karbownik, Kamil Piątkowski, Kacper Kozłowski, czy Jakub Kamiński.

Zdjęcie Kacper Kozłowski w meczu Szwecja - Polska / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix