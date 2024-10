Powinien być kany dla Polski? Portugalczyk przyznaje, strach zajrzał mu w oczy

Reprezentacja Polski przegrała mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów z Portugalią, czym skomplikowała swoją sytuację w tabeli. Tego wieczoru zwycięstwo zdawało się być poza naszym zasięgiem. W końcówce spotkania doszło jednak do sytuacji, która mogła doprowadzić do niesamowitego zwrotu akcji. Michael Ameyaw wyznał, co powiedział mu Nelson Semedo po tym, jak sędzia zdecydował jednak nie podyktować rzutu karnego dla Polski.