Poważny kandydat odmówił Kuleszy. On na pewno nie zostanie selekcjonerem

Fernando Santos był selekcjonerem naszej kadry przez niespełna osiem miesięcy. Bardzo złe wyniki reprezentacji Polski w kwalifikacjach do Euro 2024 sprawiły, że Portugalczyk został zwolniony przez Cezarego Kuleszę .

Od razu ruszyła tzw. "giełda nazwisk", czyli medialne spekulacje na temat największych faworytów do przejęcia stanowisku po Portugalczyku . Pojawiło się trzech kandydatów - tym razem panuje zgodność, że nowy selekcjoner na pewno będzie Polakiem.

Pierwszym, dość naturalnym kandydatem jest Michał Probierz, który aktualnie prowadzi reprezentację Polski do lat 21. Cezary Kulesza w przeszłości współpracował już z tym trenerem i bardzo go sobie ceni. Ich Jagiellonia Białystok swego czasu osiągała naprawdę dobre wyniki. Trzeba jednak pamiętać, że było to dość dawno temu.