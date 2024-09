Poważne problemy rywali Polski. Awaryjne działania selekcjonera

Reprezentacja Polski niebawem rozpocznie rywalizację w ramach Ligi Narodów UEFA. Dla Biało-Czerwonych będzie to niezwykle ważny okres w kontekście losowania fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza zmierzy się we wrześniu ze Szkocją i Chorwacją. Zespół z Wysp Brytyjskich ma poważne problemy. Selekcjoner musiał dowołać aż czterech piłkarzy.