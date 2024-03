Poważne ostrzeżenie przed meczem z Walią. Apelują do kibiców

Emocje sięgają zenitu przed wieczornym finałem baraży, w którym reprezentacja Polski powalczy w Cardiff z Walią o miejsce na Euro 2024. I to właśnie one budzą poważne obawy organizatorów, którzy nie chcą, by doszło do powtórki historii sprzed dwóch lat. Przed wtorkowym meczem z poważnym ostrzeżeniem do kibiców obu zespołów zwróciły się Walijska Federacja Piłkarska i lokalna policja.