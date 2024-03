Po fatalnym występie reprezentantów Polski w piłce nożnej w eliminacjach do Euro 2024 jedyną deską ratunku pozostały marcowe baraże. W pierwszym meczu "Biało-Czerwonym" przyszło zmierzyć się z Estonią. Nie było to jednak zbyt miarodajne spotkanie przed starciem z kolejnymi rywalami. Goście na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie zagrali bowiem w mocno osłabionym składzie. W ostatniej chwili okazało się, że w meczu tym nie wystąpi kapitan estońskiej kadry, Konstantin Wasiljew, który w ostatnim czasie boryka się z problemami zdrowotnymi. Co więcej, od 27. minuty spotkania nasi przeciwnicy grali na boisku w dziesiątkę. Biorąc to pod uwagę, końcowy wynik 5:1 cieszy, jednak nie jest powodem do dumy.

Reklama