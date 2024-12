Poważna kontuzja reprezentanta Polski, jego klub potwierdza. Kilka miesięcy przerwy

Od tego czasu kibice nie zobaczyli go na placu gry w koszulce z orzełkiem na piersi, choć defensor wciąż "krążył" wokół kadry - znalazł się na ławce rezerwowych w marcowym spotkaniu baraży o Euro 2024 przeciwko Estończykom oraz w czerwcowym sparingu z Ukraińcami. Teraz jednak wizja jego potencjalnego powrotu do drużyny narodowej - jak się zdaje - znów nieco się oddaliła.

Paweł Bochniewicz z kontuzją kolana. Jego klub ogłasza, szykuje się długa przerwa

Paweł Bochniewicz to podstawowy piłkarz SC Heerenveen

Reprezentacja Polski tymczasem w drugiej połowie marca rozpocznie swoje zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 - i nawet jeśli Bochniewicz zdoła do tego czasu w pełni wydobrzeć, to niekoniecznie będzie w odpowiednim rytmie meczowym, a to może mocno zniechęcać selekcjonera Michała Probierza do brania go pod uwagę przy potencjalnych powołaniach.