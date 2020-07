Potyczki Roberta Lewandowskiego z niemieckimi mediami

Na ogół otrzymuje wysokie noty i czyta o sobie peany. Gdy jednak powinie mu się noga, to dziennikarze doskonale wiedzą, co z tym zrobić. Robert Lewandowski od początku gry w Bundeslidze uodparniał się na krytykę mediów i ta umiejętność przydaje mu się do dziś. Oto co dziennikarze pisali o Lewandowskim, odkąd Polak zaczął grać Niemczech.

To był cios poniżej pasa! Po jednym ze słabszych meczów, jeszcze w Borussii Dortmund, Niemcy nie zostawili na Polaku suchej nitki.

"Lewy" zmarnował wówczas dwie doskonałe okazje, co skwapliwie wykorzystano do wbicia mu szpilki i to w niesmaczny sposób. W internecie pojawiło się nagranie, na którym osoba udająca polskiego napastnika nie potrafi trafić w budzik dłonią, do buzi szczoteczką do mycia zębów, wodą do kubka, a nawet kładąc się do łóżka.

Zresztą zobaczcie sami ten niewybredny żart: