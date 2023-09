Potworna nagonka na "Lewego". W reprezentacji siądzie na ławce? Jest mocny głos Bońka

Robert Lewandowski na ławce rezerwowych? Taki postulat zaczęto otwarcie wysuwać w ostatnich dniach zarówno w odniesieniu do drużyny klubowej, jak i reprezentacji reprezentacji Polski . Domagała się tego część hiszpańskich mediów . W kraju na podobny pomysł wpadł m.in. Tomasz Hajto.

Krytyka pod adresem 35-letniego snajpera nie wzięła się jednak znikąd. Kapitan reprezentacji pozwolił sobie w ostatnim czasie na udzielenie głośnego wywiadu, w którym otwarcie krytykuje kierownictwo PZPN i kolegów z kadry. Uczynił to tuż przed zgrupowaniem reprezentacji, co przez rodzime środowisko futbolowe zostało odebrane niemal jak próba sabotażu.

Cezary Kowalski: Nie wiem, czy to jest moment dla Marka Papszuna. WIDEO

Lewandowski pod ostrzałem. Boniek niespodziewanie wychodzi z kontrą

"Przez 9 lat bycia Prezesem zawsze uważałem, że Robert Lewandowski jest problemem dla przeciwników, nie dla nas. Szybko się to zmienia... Ale wiadomo, u nas ludzi sukcesu szanuje się, gdy są na TOPIE... Trochę słabszy okres i już wszystko w nich nas razi. Polskie piekiełko" - napisał niedawny prezes PZPN.

Czy ten głos skłoni kogokolwiek do pogłębionej refleksji? To pytanie musi na razie zawisnąć w próżni. Wszystko zależy od ostatecznych rozstrzygnięć w eliminacjach ME.