Potwierdzone. Biało-Czerwoni pod ścianą. Potęgi już zacierają ręce

Choć reprezentacja Polski zebrała niezłe oceny za styl gry podczas mistrzostw Europy w Niemczech, to suche wyniki były bezlitosne - rezultaty 1:2 z Holandią, 1:3 z Austrią i 1:1 z Francją przynoszą swoje przykre konsekwencje. "Biało-Czerwoni" znajdują się obecnie dopiero na 14. miejscu wśród europejskich drużyn ujętych w rankingu FIFA, a to właśnie on prawdopodobnie będzie decydował o podziale na koszyki w eliminacjach mistrzostw świata 2026, choć światowa centrala jeszcze nie potwierdziła tej informacji.

