Potwierdziły się doniesienia. Reprezentacja Polski zagra mecz towarzyski z gigantem

Reprezentacja Polski w czerwcu wróci do gry po trzymiesięcznej przerwie i rozegra kolejny mecz eliminacji do mistrzostw Europy, walcząc na wyjeździe z Mołdawią. Zanim to jednak nastąpi, "Biało-Czerwonych" czeka spotkanie towarzyskie, które odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Z najnowszych ustaleń Przeglądu Sportowego Onetu wynika, że podopieczni Fernando Santosa zmierzą się z Niemcami, a sparing może być okazją do oficjalnego pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego, który w przeszłości występował w Bundeslidze.