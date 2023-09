Potężny problem Lewandowskiego. Ta wiadomość przygniata nawet jego największych fanów

Robert Lewandowski pozostaje najlepszym strzelcem w niedługiej historii PGE Narodowego w Warszawie. W 30 dotychczasowych występach na tym obiekcie zdobył 27 bramek. Sęk w tym, że do siatki rywala nie trafił tam od ponad dwóch lat. Jego snajperska niemoc trwa dokładnie 549 minut. Czy kapitan drużyny narodowej przełamie impas w starciu z Wyspami Owczymi? Wydaje się, że nie ma na to lepszego momentu. To on przed kilkoma dniami mówił o braku charakteru i odpowiedzialności za wynik, wskazując kolegów z zespołu.