Potężny cios w Milika tuż przed barażami. Tego nie zapomni, będzie bolało długo

- Niestety Milik nie daje argumentów selekcjonerowi - odpowiada Paweł Kryszałowicz w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl. - Dostaje swoje szanse we włoskiej drużynie, ale nie za bardzo je wykorzystuje. Nawet, jeśli ktoś chce bronić go za wszelką cenę, to nie ma ku temu podstaw. Arek rzadko trafia do bramki. Pięć goli w całym sezonie, biorąc pod uwagę Serie A i Puchar Włoch, to jednak mało i za mało, żeby miał pojawić się ponownie na kadrze. Na tę chwilę piąty napastnik nie jest nam w ogóle potrzebny.