Potężna broń Walijczyków. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem

Kiedy na PGE Narodowym ponad 50 tysięcy gardeł śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego", w oczach mogą pojawić się łzy dumy narodowej. Na Cardiff City Stadium atmosfera będzie jednak znacznie bardziej gorąca i prawdopodobnie przebije to, co znamy z warszawskiego obiektu. Co prawda nasz hymn pojawi się także przed meczem w Cardiff, ale z pewnością z większą mocą, choćby ze względu na przewagę liczebną, wybrzmią pieśni gospodarzy. Ci, oprócz hymnu "Hen Wlad Fy Nhadau" tradycyjnie odśpiewają też drugą z walijskich patriotycznych pieśni.

"Yma o Hyd", bo o niej mowa, jest nieoficjalnym hymnem Cymru, jak nazywają miejscowi reprezentację Walii. To właśnie stworzona w języku walijskim pieśń mocno przysłużyła się do popularyzacji lokalnego, odrębnego języka. Sama zresztą znakomicie wpisuje się we wrodzoną w Walijczyków niechęć do wszystkiego, co angielskie.