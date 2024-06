Potężna broń reprezentacji Polski przed kolejnymi meczami. Już wiemy

Kończyliśmy jednak to spotkanie z niczym. Awans z grupy mocno się oddalił. My jednak, mówiąc o ogólnym nastroju polskich fanów i dziennikarzy, byliśmy umiarkowanie zadowoleni. Wreszcie próbowaliśmy grać w piłkę, momentami nawet nam to wychodziło. Nie skompromitowaliśmy się. O, to nowość. W żadnej chwili za grę naszych piłkarzy, ani nawet za działaczy PZPN-u, nie trzeba było się wstydzić. To miła odmiana.

