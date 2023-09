Postawa piłkarzy rozwścieczyła Jana Tomaszewskiego. Chodzi o słowa "Lewego"

Na konferencjach prasowych przed meczami kwalifikacji do Euro z Wyspami Owczymi i Albanią Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik zostali zapytani, co sądzą o słowach swojego kapitana.

Piłkarze nie chcieli odnieść się do słów Roberta Lewandowskiego

- Przed nami są dwa ważne spotkania, musimy się skoncentrować i skupić. To też słowa do was, dziennikarzy: to, co było, minęło, trzeba patrzeć w przód, myśleć pozytywnie. Dobrą atmosferę zawsze robią wyniki, z formą nie było ostatnio najlepiej, ale teraz musimy po prostu zdobyć sześć punktów i wierzę, że to zrobimy - powiedział Grosicki.