Poseł szykuje skargę do UEFA. Boniek: "Przepraszam, co to za debil?"

Mało kto pewnie przypuszczał, że piłkarska wygrana 1-0 reprezentacji Polski nad Niemcami stanie się przyczynkiem do kolejnej wojny polsko-polskiej. W sieci błyskawicznie doszło jednak do starcia posła Jacka Ozdoby oraz byłego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. "Przepraszam, co to za debil?" - spytał Boniek, cytując wpis Ozdoby. Poseł zapowiedział już, że złoży oficjalną skargę do UEFA.