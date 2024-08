Z faktem, iż Wojciech Szczęsny pożegna się z reprezentacją Polski po Euro 2024 można się było liczyć, ponieważ bramkarz o tym mówił. Tymczasem on we wtorek oznajmił, że w ogóle kończy sportową karierę. To już, nawet biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio rozstał się z Juventusem Turyn, było spore zaskoczenie. Dzień później do decyzji syna odniosła się w mediach społecznościowych jego matka Alicja.