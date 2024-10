Wojciech Szczęsny nie powstrzymał się od komentarza. Piękne słowa po pożegnaniu z kadrą narodową

W dalszej części wpisu 34-latek w pięknych słowach podsumował swoją reprezentacyjną karierę. "W sobotę wraz z moja żona, dziećmi i całą rodziną wróciliśmy w to miejsce, ale po grach na PC i kasetach VHS nie było już śladu. W zamian za to spotkałem 60.000 ludzi, którzy uznali iż po 15 latach gry dla reprezentacji zasłużyłem na godnie pożegnanie. 84 razy doznałem zaszczytu założenia koszulki z orzełkiem na piersi. I bez względu na to, co udało mi się osiągnąć w piłce klubowej oraz co mam nadzieję jeszcze osiągnę, bez względu na wygrane trofea i zarobione pieniądze, to z niczego nie będę tak dumny jak każdego z tych 84 występów" - oznajmił.