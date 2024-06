Poruszające sceny w Niemczach. Aż serce się cieszy. Polacy w akcji

Euro 2024 to dla reprezentacji Polski już historia. Jedynym pytaniem stawianym naszym piłkarzom przed wtorkowym meczem z Francją w Dortmundzie było to, jak pożegnamy się z tym turniejem.

Okazuje się, że zrobiliśmy to w całkiem przyzwoity sposób! Udało nam się bowiem wyrwać punkt wicemistrzom świata. To Francuzi jako pierwsi strzelili gola - zrobił to Kylian Mbappe, wykorzystując w 56. minucie rzut karny.