We wczorajszym materiale wideo opublikowanym przez portugalski serwis "Maisfutebol", poruszono temat przejęcia reprezentacji Polski przez Fernando Santosa. Podczas dyskusji, dziennikarze doszli do wniosku, że to może być dobry ruch dla 68-latka, bowiem "prowadzenie dobrej reprezentacji, która umie grać w piłkę, sprawiało mu kłopot ".

Portugalskie media: Santos w reprezentacji Polski? Jego styl pasuje do takiej drużyny

"Fernando Santos w reprezentacji Polski? To by pasowało. Jego styl pasuje bardziej właśnie do takiej drużyny. Skomplikowane było dla niego prowadzenie dobrej reprezentacji, która umie grać w piłkę" - doszli do wniosku zgromadzeni w studiu dziennikarze.