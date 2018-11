- Nie mamy złej atmosfery w drużynie. Brakuje nam tylko szczęścia - przekonywał Piotr Zieliński po wtorkowym spotkaniu przeciwko Portugalii (1-1) w Lidze Narodów.

W ocenie Zielińskiego sytuacja wewnątrz kadry narodowej jest dobra. - Nie mamy złej atmosfery w drużynie. Brakuje nam tylko szczęścia. Zagraliśmy dobre spotkanie. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę i mamy charakter - powiedział pomocnik "Biało-Czerwonych".

Na dobrą atmosferę w drużynie zwraca też uwagę inny reprezentacyjny pomocnik Mateusz Klich. Zaznaczył, że jeszcze przed rozpoczęciem spotkania w Guimaraes zespół Brzęczka tworzył kolektyw.

- Atmosfera była dobra i taka też na pewno pozostanie. Potrzeba nam z pewnością zwycięstw. Wtorkowy wynik był korzystny. Wierzę, że nasze występy będą coraz lepsze, gdyż reprezentacja ma potencjał - przekonywał Klich.

Także wchodzący do kadry Damian Kądzior uznaje za budującą postawę "Biało-Czerwonych" w Guimaraes. Pomocnik Dinama Zagrzeb twierdzi, że wtorkowy remis można uznać za sukces.

- Mecze z tak trudnymi rywalami, jak Portugalia, są ważnym osiągnięciem. Uważam, że w dosyć dobrym stylu zakończyliśmy ten rok i w dobrych humorach wracamy do naszych klubów. Teraz czekamy na spotkania eliminacji mistrzostw Europy, bo to one są dla nas najważniejsze - ocenił Kądzior.

Bartosz Bereszyński uważa, że ostatni mecz kadry zakończył się optymistycznie dla zespołu Jerzego Brzęczka. Dodał, że w reprezentacji jeszcze przed meczem z Portugalią panowała dobra atmosfera, zaś on i jego koledzy podeszli do wtorkowego spotkania z bojowym nastawieniem.

- Takiego meczu potrzebowaliśmy. Po tym spotkaniu mogliśmy powiedzieć sobie sporo dobrych słów o naszej grze. Pokazaliśmy się jako silna i zwarta grupa, która potrafi realizować postawione cele. Oczywiście, wiele jest jeszcze w naszej grze do poprawy, ale nie od razu Rzym zbudowano - powiedział były piłkarz Lecha Poznań.

Inny były zawodnik "Kolejorza" oraz reprezentacji Andrzej Juskowiak uważa, że kadra potrzebuje w przyszłorocznych meczach częściej pokazywać swój charakter. Twierdzi, że krążące w ostatnim czasie pogłoski, iż w zespole nie ma rzekomo dobrej atmosfery też mogły wpływać niekorzystnie na samopoczucie zawodników.

- Mam nadzieję, że nasi piłkarze będą tworzyli w kolejnych spotkaniach monolit i wzajemnie siebie wspierać. Potrzeba też będzie więcej gry z "zębem" i zaangażowania w meczach - powiedział Juskowiak.

Z Guimaraes Marcin Zatyka