- Oczywiście, była w nas siła o powalczenie o więcej, ale trener nas strofował, abyśmy grali mądrze i doprowadzili ten wynik do końca - powiedział obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek po remisie z Portugalią (1-1) na zakończenie rozgrywek grupowych Ligi Narodów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boniek: Nie załatwiłem sobie trzeciej kadencji. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Po meczu powiedzieli:



Jan Bednarek: - Remis był dla nas dziś cennym rezultatem i niesie pozytywy na najbliższą przyszłość. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo sprawia on, że będziemy rozstawieni w pierwszym koszyku w eliminacjach do mistrzostw Europy. Takie też było przedmeczowe założenie. Oczywiście, była w nas siła o powalczenie o więcej, ale trener nas strofował, abyśmy grali mądrze i doprowadzili ten wynik do końca.



Kamil Grosicki: - W każdym meczu chce się wygrać i dlatego walczyliśmy o jak najlepszy rezultat. Cieszymy się, że udało nam się tu dowieść, że z reprezentacją nie jest aż tak źle, jak wskazywali niektórzy nasi krytycy. Nie brakowało przecież osób, które przed dzisiejszym meczem spisywało nas na starty. Mieliśmy dziś dobre sytuacje na gole, i były one zdecydowanie lepsze niż w przypadku Portugalczyków. Jako kapitan drużyny jestem dumny z zespołu i widzę, że nasza gra idzie w dobrą stronę.



Mateusz Klich: - Mogliśmy wygrać spotkanie z Portugalią. Od 66. minuty graliśmy w przewadze jednego zawodnika, ale nie udało nam się jej wykorzystać. Odniesiony dziś remis może jednak cieszyć, gdyż został wywalczony na trudnym terenie, jakim jest Portugalia. Jestem zadowolony z postawy naszego zespołu. Szkoda, że nie upilnowałem jednego z rywali przy zdobytym golu dla gospodarzy. Szkoda też, że nie wykorzystaliśmy kilku dogodnych okazji do strzelenia bramki. Zdobyty przez Arka Milika gol z rzutu karnego ucieszył nas bardzo. Zasłużyliśmy dziś na tego gola naszą postawą na boisku.



Bartosz Bereszyński: - Wynik meczu na pierwszy rzut oka może nie wydawać się rewelacyjny. Tym bardziej, że nie zmienia sytuacji w tabeli naszej grupy. Jest jednak ważny w związku z tym, że utrzymuje nas w pierwszym koszyku podczas losowania do najbliższych eliminacji mistrzostw Europy. Zrealizowaliśmy więc założony przed meczem plan i z tego trzeba się cieszyć. Myślę, że wtorkowy pojedynek przeciwko Portugalii poprawił także jakość naszej gry. Podobnie jak w drugiej połowie niedawnego meczu z Czechami były pozytywne przebłyski w naszej postawie, tak również i dziś mieliśmy wiele ciekawych zagrań z naszej strony. Portugalczycy nie stworzyli sobie zbyt wielu sytuacji. Niestety, straciliśmy gola po rzucie rożnym, co jest niedopuszczalną sytuacją. Właśnie przez podobny, stały fragment gry, straciliśmy ważnego gola w meczu z Włochami. Dziś na szczęście odrobiliśmy straconego gola, pokazując, że mamy charakter.